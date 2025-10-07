ЦБА начнет публиковать статистику по киберпреступности

БАКУ /Trend/ - Центральный банка Азербайджана (ЦБА) разрабатывает новые правила защиты прав клиентов.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной финансовой стабильности.

Он подчеркнул, что к банкам предъявляются требования в области защиты прав клиентов и кибербезопасности: "В настоящее время мы проводим исследования по поводу того, какие еще инструменты можно применить в этом направлении.

Также мы начнем публиковать ежеквартальную статистику по случаям киберпреступлений.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!