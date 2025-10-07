Президент Токаев предложил создать в рамках ОТГ Совет передового опыта по энергоэффективности

ГАБАЛА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания Совета передового опыта по энергоэффективности в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает во вторник Trend, об этом он заявил в ходе выступления на 12-м саммите Совета глав государств ОТГ в Габале.

Президент подчеркнул, что развитие энергетики является одним из ключевых направлений стратегического партнерства тюркских стран.

«Энергетика - стержень экономики и важный элемент нашего сотрудничества. Сегодня мы совместно реализуем инфраструктурные проекты и формируем безопасные маршруты транспортировки энергетических ресурсов», - отметил Токаев.

Он привел в качестве примера успешного взаимодействия проект «Зеленый энергетический коридор», реализуемый Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном.

Глава государства подчеркнул, что в современных условиях особое внимание следует уделять развитию возобновляемых источников энергии, особенно солнечной энергетики.

«В этой связи предлагаем создать в рамках Организации Совет передового опыта по энергоэффективности», - заявил Токаев.

Президент также отметил, что добыча и эффективное использование нефти, газа, урана, угля и редкоземельных минералов продолжает оставаться основой энергетической стратегии Казахстана.