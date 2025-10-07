Отношения между ЕС и Азербайджаном получили новую динамику - посол Германии

БАКУ/Trend/ - Отношения между Европейским союзом и Азербайджаном в последние месяцы получили новую динамику.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн на Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025 на тему "Инновации и технологии на стыке финансов".

"Происходит множество взаимных визитов из Брюсселя в Баку и из Баку в Брюссель. Это хороший знак, ведь Европейский союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнёром Азербайджана и демонстрирует готовность активно участвовать в развитии региона",- сказал он.

Дипломат также отметил, что наблюдается заметное оживление германо-азербайджанских экономических и торговых связей, особенно после визита Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Азербайджан в апреле этого года.

"Недавно была подписана «дорожная карта», обозначающая перспективные направления сотрудничества, а также мы видим конкретные шаги со стороны немецких компаний. Например, соглашение между SEFE и SOCAR в газовой сфере или интерес крупного немецкого производителя грузовиков и автобусов MAN, который рассматривает возможность организации производства или сборки электрических автобусов в Азербайджане",- сказал Хорлеманн.