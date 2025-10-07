Азербайджан может принять в 2029 году заседания ВБ и МВФ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вошел в шорт-лист претендентов на проведение в 2029 году ежегодного заседания Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщает Trend, об этом на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB) заявил первый заместитель министра финансов Анар Керимов.

Он подчеркнул, что в декабре этого года Азербайджан в связи с этим примет оценочную миссию: «Наше сотрудничество с Группой Исламского банка развития, Всемирным банком и Азиатским банком развития расширяется. В следующем году Азербайджан примет ежегодное заседание Исламского банка развития. Это создает значимую возможность для того, чтобы не упускать из виду вопросы халяльной сертификации и исламского финансирования».

Заместитель министра отметил, что «сочетание новшеств и ответственности позволяет нам создавать не только сильные, но и надежные системы".

"Исламское финансирование, халяльный бизнес и разумная фискальная политика — все это нацелено на достижение условий для справедливого, устойчивого и инклюзивного процветания", - сказал А.Керимов.