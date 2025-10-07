Азербайджан видит большие перспективы для реализации совместных проектов с Германией в сфере ВИЭ - замминистра

БАКУ/Trend/- Азербайджан видит большие перспективы для реализации совместных проектов с Германией в сфере возобновляемых источников энергии .

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025 на тему "Инновации и технологии на стыке финансов".

"Энергетика остается краеугольным камнем нашего партнёрства. Азербайджан является надёжным поставщиком сырой нефти и нефтехимической продукции в Германию.

По мере трансформации глобальной энергетической системы мы расширяем сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. Лидерство Германии в сфере ветровой и солнечной энергетики, её инженерный потенциал и развитые финансовые инструменты особенно актуальны в контексте развития ветровых и солнечных проектов как на суше, так и на море. Каспийский регион обладает высоким потенциалом в сфере ветроэнергетики, и мы видим большие перспективы для совместной реализации проектов, налаживания производственных цепочек и развития сервисных услуг", - сказал он

С.Баширли отметил, что в соответствии со Стратегией социально-экономического развития на 2022-2026 годы Азербайджан обязался сократить выбросы на 40% к 2050 году по сравнению с уровнем 1990 года.