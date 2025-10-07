В Баку подписан меморандум между Siemens Energy Global GmbH & Co. KG и GECO

БАКУ/Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании между Siemens Energy Global GmbH & Co. KG и Green Energy Corridor Power Company (GECO).

Как сообщает во вторник Trend, подписание состоялось в ходе Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025 на тему "Инновации и технологии на стыке финансов" в Баку.

В рамках соглашения, стороны будут сотрудничать в области передачи "зеленой" энергии с использованием технологии HVDC (высоковольтная линия электропередачи постоянного тока).