Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Зеленая экономика

В Баку подписан меморандум между Siemens Energy Global GmbH & Co. KG и GECO

Зеленая экономика Материалы 7 октября 2025 13:10 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Алена Павленко
Алена Павленко
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании между Siemens Energy Global GmbH & Co. KG и Green Energy Corridor Power Company (GECO).

Как сообщает во вторник Trend, подписание состоялось в ходе Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025 на тему "Инновации и технологии на стыке финансов" в Баку.

В рамках соглашения, стороны будут сотрудничать в области передачи "зеленой" энергии с использованием технологии HVDC (высоковольтная линия электропередачи постоянного тока).

Лента

Лента новостей

Читать все новости