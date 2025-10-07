Президент Ильхам Алиев встретился в Габале с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана (ФОТО)

ГАБАЛА/Trend/ - 7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Габале с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как сообщает Trend, Гурбангулы Бердымухамедов передал главе государства приветствия Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия главе Туркменского государства.

В ходе беседы с удовлетворением говорилось о встречах Президента Азербайджана с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, а также о его визите в нашу страну в июле этого года.

Было затронуто значение предстоящего в Габале XII Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств, подчеркнута его роль в углублении сотрудничества между тюркскими государствами и дальнейшем развитии отношений между народами.

На встрече был высоко оценен нынешний уровень азербайджано-туркменских межгосударственных отношений, основанных на принципах братства, добрососедства и сотрудничества, отмечено, что наши народы объединяют глубокие традиции братства. Было подчеркнуто успешное развитие связей в политической, экономической, транспортной, энергетической, межпарламентской, гуманитарной, культурной, образовательной и других сферах, затронуто плодотворное взаимодействие двух стран в международных организациях.

Президент Азербайджана и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.