В Баку состоялся судебный процесс по делу лиц, обвиняемых в финансировании терроризма

Общество Материалы 8 октября 2025 10:33 (UTC +04:00)
БАКУ/ Trend/ - Состоялся судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Хагани Омарова, Анара Саламзаде и Эльчина Азизова, обвиняемых в финансировании терроризма.

Как сообщает Trend, в Бакинском суде по тяжким преступлениям на судебном процессе под председательством судьи Нигяр Имановой сторона защиты заявила ходатайство.

Адвокат Хагани Омарова попросил прекратить уголовное дело в отношении своего подзащитного.

Суд отклонил ходатайство как необоснованное.

После этого в суде были заслушаны свидетели, а также оглашены показания четырех свидетелей, не присутствовавших на заседании, но проходящих по делу.

Судебный процесс продолжится 28 октября.

Следует отметить, что указанные лица были задержаны в результате операции, проведённой СГБ. Следственным органом установлено, что обвиняемые передавали денежные средства лицам, действующим на территории иностранного государства, в целях поддержки терроризма. Им предъявлено обвинение по статье 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

