Германия ожидает дальнейшего расширения сотрудничества с Азербайджаном в сфере ВИЭ

БАКУ/Trend/ - Германия ожидает дальнейшего расширения сотрудничества с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн на Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025 на тему "Инновации и технологии на стыке финансов".

"Мы ожидаем дальнейшего расширения сотрудничества в энергетике, особенно в сфере возобновляемых источников энергии. Многие годы обсуждается потенциал этого направления, и, как мне кажется, настало время превратить его в реальные проекты", - отметил дипломат.

Хорлеманн подчеркнул готовность немецкого бизнеса и правительства активно участвовать в этом перспективном процессе.

"Как известно, немецкое правительство поддерживает экспортеров различными инструментами, включая программы экспортного кредитования и содействие инвестициям. Эти инструменты играют ключевую роль в укреплении двустороннего экономического сотрудничества", - добавил посол.