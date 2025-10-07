Тарифы для вашего бизнеса от Yelo Bank

Управлять своим бизнесом стало еще проще! Yelo Bank предлагает бизнес-тарифные пакеты, которые помогают малым и средним предпринимателям упростить повседневные операции и эффективнее контролировать банковские расходы.

Банк разработал четыре тарифных плана, учитывающих размер и специфику бизнеса. Благодаря этим пакетам клиенты могут пользоваться банковскими услугами на заранее определённых и выгодных условиях. В рамках выбранного пакета доступны переводы, снятие наличных, зарплатные проекты, POS-терминалы, кассовые операции и другие услуги — без дополнительных комиссий в пределах годового лимита.

Новые тарифы обеспечивают предпринимателям не только финансовый комфорт, но и значительную экономию времени. Это позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на рутинных банковских процессах.

Выберите тарифный пакет, который подходит именно вашему бизнесу, чтобы эффективнее управлять бюджетом, повысить гибкость и получить максимальную выгоду вместе с Yelo Bank! Подробнее: https://bit.ly/3Itj4Wd.

У вас есть вопросы по банковским услугам, в том числе по кредит для малого бизнеса? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!