ОАО "Азерпочт" начал сотрудничество с платформой Temu (ФОТО)

ООО "Азерпочт" расширяет сотрудничество в сфере цифровой логистики, начав совместную работу с глобальной платформой электронной коммерции Temu.

Об этом сообщило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

С целью налаживания сотрудничества состоялась встреча между представителями ООО «Азерпочт» и глобальной платформы электронной коммерции Temu.

По итогам встречи бренд Postcargo при ООО «Азерпочт», специализирующийся на международной доставке посылок, начал сотрудничество с платформой Temu.

Для пользователей сотрудничество открывает значительные преимущества. Теперь заказы, оформленные через Temu, будут доставляться быстрее и удобнее. Одним из ключевых преимуществ проекта является прямая доставка посылок по адресам граждан, в том числе в регионах, курьерской службой Postcargo.

В настоящее время Postcargo обслуживает клиентов более чем в 800 филиалах и пунктах выдачи по всей стране.

Интеграция с платформой Temu укрепит роль Азербайджана в международной торговой цепочке и будет способствовать продвижению национального логистического бренда. Кроме того, сотрудничество позволит предложить клиентам более доступные и конкурентоспособные услуги, соответствующие мировым стандартам.

Temu - глобальная платформа электронной коммерции, объединяющая миллионы производителей, брендов и деловых партнеров с потребителями. Работая более чем на 90 рынках по всему миру, Temu стремится улучшать качество жизни клиентов, предоставляя им доступ к качественным товарам по доступным ценам.

