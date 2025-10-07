На заседании Совета министров иностранных дел ОТГ в Габале утверждены важные документы

ГАБАЛА/Trend/ - В рамках заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ), проходящего 7 октября в Габале, утвержден ряд важных документов.

Как сообщает Trend, принятые на заседании документы способствуют укреплению институциональных основ ОТГ и расширению сотрудничества между государствами-членами и государствами-наблюдателями.

На заседании были приняты следующие решения:

1. Решение о внесении изменений в 1-ую и 4-ую статьи Процедурных правил Тюркской академии;

2. Решение о предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя в Тюркской академии;

3. Решение о предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя в Фонде тюркской культуры и наследия;

4. Утверждение бюджета Секретариата ОТГ на 2026 год (согласно протоколу заседания Совета министров иностранных дел);

5. Утверждение финансового отчета Секретариата ТДТ за 2024 год (в соответствии с протоколом заседания Совета министров иностранных дел);

6. Утверждение бюджета Тюркской академии на 2026 год (в соответствии с протоколом заседания Совета министров иностранных дел);

7. Утверждение бюджета Фонда турецкой культуры и наследия на 2026 год (в соответствии с протоколом заседания Совета министров иностранных дел).