Президент Ильхам Алиев назвал факторы, превращающие ОТГ в важного актора на мировой арене

Политика Материалы 7 октября 2025 13:26 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев назвал факторы, превращающие ОТГ в важного актора на мировой арене
ГАБАЛА/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), в частности, назвал факторы, превращающие эту организацию в важного актора на мировой арене.

Как сообщает Trend, глава государства сказал: «Внутриполитическая и экономическая стабильность, важное геостратегическое положение, позитивная демографическая ситуация и молодое население, большие возможности в транспортно-логистической сфере, природные ресурсы, а также растущий потенциал в военной и военно-технической областях делают ОТГ важным актором на мировой арене».

