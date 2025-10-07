Декларация между Азербайджаном и Арменией откроет путь к миру и развитию - Президент Токаев

ГАБАЛА /Trend/ - Декларация между Азербайджаном и Арменией проложит путь к экономическому росту Южного Кавказа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе 12-го Саммита Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

"Я хотел бы особо отметить подписание декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне. Этот исторический шаг на пути урегулирования конфликта является знаковым соглашением, прокладывающим путь к прочному миру, стабильности и экономическому росту", - сказал он.