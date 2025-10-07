БАКУ /Trend/ - Азербайджан может стать привлекательным рынком для выпуска "сукук".

Как сообщает Trend, об этом заявил эксперт отдела по прямому финансированию банковского департамента Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) Самир Надир Тагиев на Halal Business Forum.

По его словам, выпуск "сукук" в Азербайджане может стать альтернативой традиционным облигациям для государственных и частных компаний, а также банков.

«Мы видим большие тенденции на этом рынке: почти все крупные игроки — государственные компании, частные компании, частные банки — также выпускают облигации. Наличие "сукук" как альтернативного инструмента финансирования позволит им привлекать глобальных инвесторов, которые заинтересованы в покупке таких бумаг», — отметил он.