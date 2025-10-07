Дорожная карта и цифровые инициативы Кыргызстана как фактор интеграции ОТГ — итоги саммита в Габале

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан активно формирует собственную стратегию участия в Организации тюркских государств (ОТГ), демонстрируя системный подход к экономической, институциональной и цифровой интеграции региона. В рамках этой стратегии Кыргызстан сосредоточил усилия на стимулировании инвестиций и цифровизации процессов, что позволяет выстраивать основу для устойчивого экономического роста и более эффективного сотрудничества в регионе.

На этом фоне были предложены ключевые инициативы, представленные на 12-м Саммите глав государств ОТГ в Габале 7 октября 2025 года: Дорожная карта по сотрудничеству в экономике, торговле, инвестициях и финансовой сфере и Соглашение о взаимном признании электронных цифровых подписей. Эти проекты направлены на ускорение интеграции стран-членов, упрощение процедур и снижение барьеров, а также на создание благоприятной среды для инвестиций и гармонизацию финансовых систем.

Дорожная карта направлена на создание условий для более эффективного взаимодействия стран. В проекте обозначен комплексный подход: усиление экономического потенциала через совместное планирование и поддержку роста, упрощение процедур и снижение барьеров в торговле, создание благоприятной среды для инвестиций и гармонизация финансовых систем для эффективного управления капиталом. Соглашение о цифровых подписях обеспечивает правовое признание электронных документов и упрощает трансграничные процедуры, ускоряя практическую интеграцию стран-членов.

Экономический контекст подтверждает актуальность таких инициатив. Совокупный ВВП стран-членов приближается к $1.9 триллиона, население стран организации превышает 175 миллионов человек, а среднегодовой темп роста сохраняется на уровне 4.4 процента. Внешний товарооборот стран ОТГ с остальным миром достиг $1.2 триллиона, однако взаимный экспорт составляет всего около $35.6 миллиарда, что соответствует примерно 6 процентам общего объема. Эти показатели подчеркивают необходимость структурных и институциональных решений, направленных на повышение внутреннего товарооборота и интеграции.

Результаты предыдущего года председательства создают платформу для реализации новых проектов. В рамках этого периода Кыргызстан запустил Тюркский инвестиционный фонд (ТИФ), обеспечивающий финансирование стратегически важных проектов, включая логистику и инфраструктуру, и впервые провел встречу глав правительств государств-членов ОТГ в Бишкеке 18 сентября 2025 года, что, как отметил Президент Жапаров, является "историческим шагом в развитии Организации".

Кыргызстан продолжает уделять внимание и культурно-гуманитарной сфере: в 2026 году в республике пройдут VI Всемирные игры кочевников. Кроме того, Президент Жапаров пригласил миссию стран ОТГ принять участие в парламентских выборах в Кыргызстане 30 ноября 2025 года в качестве международных наблюдателей, подчеркнув важность обмена опытом и поддержки демократических процессов. Эти шаги демонстрируют, что страна сохраняет активную роль в жизни Организации и стремится поддерживать высокий уровень взаимодействия со странами-членами.

"По итогам Габалинского саммита Кыргызская Республика официально завершает свое председательство и передает эстафету братской Азербайджанской Республике. Убежден, что под председательством Азербайджана Организация продолжит прогрессивное развитие, укрепит свой авторитет на международной арене и реализует новые важные инициативы на благо всех тюркских народов", - отметил глава государства.

При этом, несмотря на завершение председательства, Кыргызстан демонстрирует стремление сохранять активное участие в работе ОТГ. Дорожная карта и Соглашение о цифровых подписях отражают не только текущие стратегические приоритеты Организации, но и намерение страны продолжать вносить весомый вклад в укрепление экономической, институциональной и культурной интеграции в регионе.

Эти инициативы представляют собой проекты с высоким потенциалом, создающие основу для более эффективного экономического взаимодействия, развития инфраструктуры и цифровой интеграции, одновременно опираясь на институциональные достижения предыдущего года. Они отражают системный подход и соответствуют ключевым положениям Габалинской декларации, формата "ОТГ+" и укреплению Международной организации ТЮРКСОЙ.