Немецкие компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с Азербайджаном - AHK Azerbaijan

БАКУTrend/ - Немецкие компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с Азербайджаном и региональными партнёрами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала исполнительный директор Германо-Азербайджанской торговой палаты (AHK Azerbaijan) Наргиз Вик на пресс-конференции в рамках Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025 на тему "Инновации и технологии на стыке финансов".

"Продолжается работа по укреплению связей между немецким и азербайджанским бизнесом, которая направлена на создание надёжной и динамичной среды для торговли, инвестиций и сотрудничества", - сказала она.

Вик отметила, что цель сегодняшней конференции - объединить ключевых участников для установления контактов, обсуждения идей и выработки предложений для финансовых институтов. Мероприятие ориентировано на компании, заинтересованные в расширении деятельности, инвестициях и создании стратегических партнёрств, а также предоставляет актуальную информацию о местном рынке, регулировании и торгово-экономической среде.

"Наша основная задача — содействовать развитию двусторонней торговли и инвестиций, помогая преодолевать рыночные вызовы и предлагая практические решения", - сказала она.