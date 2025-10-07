Средний коридор представлен на выставке TransLogistica Kazakhstan 2025

БАКУ/Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут представлен на выставке TransLogistica Kazakhstan 2025, сообщает во вторник Trend.

28-я Казахстанская международная выставка «Транспорт и логистика» - TransLogistica Kazakhstan 2025 состоялась в Алматы с 30 сентября по 2 октября.

Мероприятие прошло в рамках транспортной недели Казахстана, объединившей форумы, конференции и крупнейшую экспозицию транспортно-логистических компаний.

Особое внимание привлек стенд Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ), ставший ключевой площадкой для переговоров и деловых встреч. Его посетили делегации профильных министерств и крупнейших компаний, в том числе представители Министерства транспорта и инфраструктуры Саудовской Аравии, BMF Порта Бургас, LojiDer (Ассоциации поставщиков логистических услуг Турции) и многие другие. На площадке Ассоциации были проведены переговоры между членами ТМТМ и партнёрами по развитию маршрута.

Параллельно с выставкой состоялся VII Международный транспортно-логистический бизнес-форум New Silk Way, а также специализированные конференции, включая BreakBulk Kazakhstan. На сессии «Каспий и ключевые вызовы проектной логистики» выступила и.о. Генерального секретаря Ассоциации ТМТМ Нургуль Жакупова, которая поделилась с участниками информацией о текущем развитии маршрута ТМТМ и его значении для международных грузоперевозок.

Участие Ассоциации в TransLogistica Kazakhstan 2025 подчеркнуло возрастающую роль Транскаспийского маршрута в глобальной системе транспортных коридоров, а также открыло новые возможности для расширения международного сотрудничества и реализации совместных проектов.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор — это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.