Узбекистан делает ставку на логистический потенциал ОТГ через новые железнодорожные коридоры

БАКУ /Trend/ - 6–7 октября в Габале прошёл XII саммит Организации тюркских государств (ОТГ) на тему «Региональный мир и безопасность». Мероприятие показало, что Узбекистан за короткое время стал одним из ключевых участников организации и активно формирует повестку ОТГ в стратегически важных сферах.

Узбекистан вступил в ОТГ в 2019 году и быстро проявил себя как страна, инициирующая проекты в экономике, логистике и транспорте. Каждый саммит с участием Президента Шавката Мирзиёева сопровождается конкретными предложениями, которые выходят за рамки деклараций и направлены на практическую интеграцию стран-членов.

Особое внимание на саммите уделялось развитию транспортной взаимосвязанности. Географическое положение Узбекистана делает страну естественным транзитным узлом между Центральной и Южной Азией, Кавказом и Ближним Востоком. Средний коридор, который объединяет Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и далее к Европе, постепенно становится ключевой магистралью региона.

По оценкам Всемирного банка и Азиатского банка развития, к 2030 году грузопоток по Среднему коридору может достичь 10–11 миллионов тонн в год. Это особенно важно в современных глобальных условиях, когда Северный маршрут стал менее надежным.

«В случае соединения Среднего коридора со строящейся железной дорогой Китай – Кыргызстан – Узбекистан и перспективным Трансафганским коридором будет создана многоотраслевая стратегическая система магистралей в нашем регионе», – отметил Президент.

Новая железнодорожная магистраль Китай – Кыргызстан – Узбекистан сократит расстояние перевозок примерно на 900 километров и время доставки на 7–8 дней, что создаст значительный экономический эффект для участников маршрута. Параллельно развивается коридор Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция, где уже упрощены процедуры на границах, а время доставки значительно сокращено. Такие проекты повышают эффективность логистики, создают новые доходы от транзита и укрепляют позиции Узбекистана как международного транспортного хаба.

Глава государства подчеркнул важность обеспечения конкурентоспособности Среднего коридора и создания максимально благоприятных условий для бизнес-сообщества. Он отметил, что оптимальные транзитные тарифы, развитие современной транспортной инфраструктуры и внедрение цифровых таможенных процедур позволят ускорить перевозки и повысить эффективность торговли.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев также подчеркнул, что все эти инициативы будут детально обсуждены на Международном форуме по мультимодальным перевозкам, который состоится в Ташкенте 12 ноября, создавая платформу для обмена опытом и выработки конкретных решений по развитию транспортных маршрутов.

Помимо транспортной сферы, Узбекистан продвигает другие экономические инициативы. Страна предлагает создать Пространство новых экономических возможностей и Постоянный совет по экономическому партнерству при ОТГ с офисом в Ташкенте. Среди приоритетов – развитие промышленного альянса, внедрение «зелёных» коридоров и проектов в сфере водорода и аммиака. Эти меры направлены на укрепление промышленной кооперации, расширение взаимного инвестирования и создание благоприятной среды для бизнеса.

Не менее важной остается продовольственная безопасность. Создание Экспертной рабочей группы для продвижения органической продукции под единым брендом ОТГ позволит странам региона выйти на мировой рынок и усилить научно-исследовательскую кооперацию.

«В будущем наши органические продукты могли бы выйти на мировой рынок под единым брендом», – отметил Президент.

Особое внимание Узбекистан уделяет науке, образованию и экологии. В 2025–2026 годах страна будет председательствовать в Союзе тюркских университетов, планируется проведение «Дней тюркской науки и инноваций» и открытие Международного университета тюркских государств, что создаст платформу для совместных исследований и развития талантливых ученых.

XII саммит в Габале показал, что Узбекистан стал одним из ведущих участников ОТГ. Его проекты в транспортной и логистической сфере укрепляют страну как важный транзитный узел региона, экономические инициативы создают новые возможности для инвестиций и промышленного роста, а научные и экологические программы демонстрируют комплексный подход к устойчивому развитию. Узбекистан объединяет усилия стран-членов, формирует практическую повестку дня и открывает новые перспективы для сотрудничества в Центральной Азии. Роль страны выходит за рамки участия: она становится стратегическим центром Организации, способным объединять государства для решения региональных задач и построения долгосрочной платформы для устойчивого развития тюркского мира.