Названа основная причина снижения рентабельности банковского сектора Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Основной причиной снижения рентабельности банковского сектора Азербайджана является повышенная осторожность.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор Центрального Банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной отчету о финансовой стабильности.

Он отметил, что основным вопросом, который необходимо учитывать при обеспечении стабильности банковского сектора, является адекватность капитала. Адекватность капитала банковского сектора выросла и составляет около 18%.

