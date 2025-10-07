Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Названа основная причина снижения рентабельности банковского сектора Азербайджана

Экономика Материалы 7 октября 2025 12:42 (UTC +04:00)
Названа основная причина снижения рентабельности банковского сектора Азербайджана

Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - Основной причиной снижения рентабельности банковского сектора Азербайджана является повышенная осторожность.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор Центрального Банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной отчету о финансовой стабильности.

Он отметил, что основным вопросом, который необходимо учитывать при обеспечении стабильности банковского сектора, является адекватность капитала. Адекватность капитала банковского сектора выросла и составляет около 18%.

