Обнародованы данные о ВВП промышленного сектора Ирана

БАКУ / Trend / — За первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) валовой внутренний продукт (ВВП) промышленного сектора Ирана снизился на 1,65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 20 июня 2024 года).

По данным Статистического центра Ирана, объём ВВП промышленного сектора за указанный период составил 5,24 квадриллиона риалов (около 9,07 млрд долларов США) против 5,33 квадриллиона риалов (около 9,22 млрд долларов) за тот же период прошлого года.

При этом доля промышленного сектора в структуре общего ВВП страны увеличилась до 21,6%.

С учётом добычи сырой нефти стоимость ВВП Ирана достигла 24,2 квадриллиона риалов (примерно 42,5 млрд долларов США), что на 0,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Отмечается, что официальную статистику по ВВП Ирана публикуют как Центральный банк страны, так и Статистический центр, при этом их оценки могут различаться.