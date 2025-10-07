Объявлены дата и повестка дня очередного пленарного заседания парламента Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана состоится 10 октября.

Как сообщает Trend, в повестку дня заседания включены нижеследующие 14 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «30-летие Конституции Азербайджанской Республики (1995-2025)».

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о внутреннем регламенте Милли Меджлиса Азербайджанской Республики».

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики № 113-VIIGD от 27 декабря 2024 года «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения о комиссиях по защите дел и прав несовершеннолетних».

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О безналичных расчетах».

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О территориальном устройстве и административно-территориальном делении».

6. Законопроект Азербайджанской Республики «О государственных услугах» (первое чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики «О Внутренних войсках Азербайджанской Республики» (первое чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О рациональном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности» (первое чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте» (первое чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об исполнении наказаний Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об адвокатах и адвокатской деятельности»» (первое чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об ипотеке» (первое чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» (второе чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» (второе чтение).