Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

В Баку начался второй день Halal Business Forum

Экономика Материалы 8 октября 2025 10:12 (UTC +04:00)
В Баку начался второй день Halal Business Forum

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В Баку начался второй день Halal Business Forum.

Как сообщает в среду Trend, на форуме выступят директор представительства Азиатского банка развития (AБР) в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал, основатель и председатель Вьетнамской национальной ассоциации предпринимательства Динь Вьет Хоа, директор Центра истории Кавказа (Азербайджан) Ризван Гусейнов и другие официальные лица и представители компаний.

На форуме будут обсуждаться такие темы как Повышение видимости малых и средних предприятий (МСП) в глобальной повестке «зелёного перехода»; Совместная декларация о Бакинской климатической коалиции по «зелёному переходу» МСП; Роль исторического наследия в развитии халяль-туризма на Кавказе и в Центральной Азии; Роль женщин в продвижении халяль-индустрии.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости