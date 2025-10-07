Тюркский мир превращается в один из глобальных центров силы - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

ГАБАЛА/Trend/ - Тюркский мир — это наша общая семья, которая превращается в один из глобальных центров силы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в соцсети X написал заведующий отделом внешней политики Администрации Президента - помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Габала принимает 12-й Саммит Организации тюркских государств. 12-й Саммит посвящён теме мира и безопасности. Сегодня вопросы безопасности остаются ключевым приоритетом и предметом особого внимания для всех стран», - говорится в публикации.