Тарифная политика в системе мгновенных платежей может быть пересмотрена - ЦБА

Экономика Материалы 7 октября 2025 12:10 (UTC +04:00)

Садиг Джавадов
БАКУ/ Trend/ - В настоящее время вопрос изменения тарифной политики в системе мгновенных платежей неактуален.

Как сообщает Trend, об этом заявила директор Департамента платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Кямаля Курбанова.

Она подчеркнула, что тарифная политика может быть пересмотрена до конца этого года: "Основной целью ЦБА в сфере платежных систем является развитие и расширение в стране мгновенных платежей. Поэтому мы заинтересованы в расширении в стране платежных решений на основе банковских счетов, а не карточных платежей. По этой причине существует вероятность пересмотра тарифной политики до конца этого года".

