Центробанк Азербайджана о росте долговой нагрузки населения

БАКУ /Trend/ - Основная цель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) - предотвращение чрезмерного заимствования населения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной отчету о финансовой стабильности.

"Мы не против заимствований, но кредиты должны предоставляться в разумных пределах", - подчеркнул он.

Глава банка отметил, что принимаемые меры направлены на предотвращение чрезмерного заимствования.

"При необходимости можно применить более жёсткие меры. Доходы населения выросли, и вместе с этим увеличилось заимствование. Тем не менее, заимствование остается ниже, чем в других странах региона", - добавил Ш. Махмудзаде.

По его словам, соотношение долговой нагрузки населения к располагаемому доходу выросло на 0,5 процентного пункта по сравнению с концом прошлого года и достигло 18,5%. Согласно опросу банков по кредитной активности и источникам финансирования, 49% банков отметили отсутствие изменений в объёмах заимствований населения, а 50% сообщили о умеренном росте.

