На азербайджанском рынке будут представлены продукты исламского банкинга - ЦБА

БАКУ /Trend/ - Со следующего года на азербайджанском рынке будут представлены продукты исламского банкинга.

Как сообщает Trend, об этом заявил директор департамента устойчивого развития финансового сектора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рустам Тахиров на Halal Business Forum в Баку.

По его словам, Центробанк принял поэтапную и прагматичную стратегию, учитывающую международный опыт.

"Согласно этой стратегии, на начальном этапе продукты исламского банкинга будут предлагаться в традиционных банках по модели "Исламского окна". Это создаст условия для тестирования рыночного спроса, ознакомления участников с продуктами и внедрения более широкого спектра продуктов и решений в будущем", - отметил он.

Представитель ЦБА подчеркнул, что Центральный банк определил конкретную дорожную карту для реализации этой поэтапной стратегии, включающую четыре ключевых направления.

"Первое - определение продуктов для внедрения на начальном этапе. С этой целью Центральный банк провел обсуждения с банками, отраслевыми ассоциациями и экспертами, оценил требования клиентов и потребности рынка и определил перечень продуктов, которые могут быть внедрены.

Этот этап уже завершен. Сейчас разрабатывается нормативно-правовая база, включая поправки в Гражданский и Налоговый кодексы, закон о банках и другие нормативные акты. Проект документов представлен банковскому сектору, и в настоящее время собираются мнения и предложения. Подготовка заключений планируется завершить до конца года на этапе межправительственного согласования", - отметил он.

Р. Тахиров сказал, что третьим основным направлением дорожной карты является наращивание потенциала и знаний.

"Это очень важный и критически важный элемент. С этой целью мы начали сотрудничество с соответствующими ведомствами Турции, Пакистана, Кыргызстана и других стран. В частности, совместно с Центральным банком Пакистана организована обучающая программа для сотрудников надзорных и регулирующих органов Центрального банка Азербайджана. Мы планируем продолжить работу в этом направлении.

После формирования минимальных требований к нормативно-правовой базе банки смогут начать предлагать определенные исламские банковские продукты через "Исламское окно". Центральный банк будет отслеживать ход начального этапа, оценивать результаты и, опираясь на полученный опыт, принимать решения о следующих шагах, внедрении дополнительных продуктов и совершенствовании нормативной базы.

Мы готовы к тесному сотрудничеству со всеми местными и международными партнерами в этом процессе и уверены, что исламские банковские продукты будут представлены на внутреннем рынке со следующего года", - сказал представитель ЦБА.

