Европейское политическое сообщество и ОТГ: два формата, две философии единства

Современный мир всё более отчётливо разделяется не по географическому принципу, а по способности объединяться ради целей, а не ради компромиссов.

Два октябрьских саммита — Европейского политического сообщества в Копенгагене и Организации тюркских государств в Габале — наглядно продемонстрировали, насколько по-разному страны могут понимать концепцию «единства». Один — с множеством деклараций и разногласий, другой — с конкретными инициативами и чётким видением будущего.

Сегодня Европа, как никогда, нуждается в консолидации — политической, экономической, логистической и идеологической. В условиях кризисов безопасности, миграционного давления, энергетической нестабильности и новых технологических вызовов, именно единство должно было бы стать её главным преимуществом. Однако, как показал саммит Европейского политического сообщества, прошедший в начале октября в Копенгагене, консенсус в Европе остаётся скорее желаемой, чем реальной категорией.

Идея ЕПС, задуманная как платформа для диалога 47 стран, включая и государства, не входящие в ЕС, постепенно сталкивается с главной проблемой — разным пониманием целей. Западноевропейские страны настаивают на идеологической консолидации и поддержке Украины, тогда как Южная и Восточная Европа говорят о прагматизме, экономике и миграции. Балканы требуют ускорения евроинтеграции, а государства Северной Европы — усиления безопасности. Итог — размытые решения и отсутствие механизмов их реализации.

Даже энергетическое сотрудничество, объявленное приоритетом, остаётся фрагментированным: национальные интересы зачастую превалируют над общими. Разногласия между Францией, Германией, Польшей и Италией по вопросам оборонной автономии, миграционных квот и климатических обязательств демонстрируют, что Европа сегодня объединена декларативно, но разделена в действии. Её структура перегружена процедурами, а решения часто требуют согласования между десятками инстанций — от национальных парламентов до Еврокомиссии. В результате скорость реакции на кризисы уступает скорости самих кризисов.

На фоне этой европейской «усталости от согласований» Габалинский саммит Организации тюркских государств выглядел примером того, как можно сочетать национальные интересы с коллективным подходом.

ОТГ за короткое время прошла путь от культурной платформы до структуры, способной принимать стратегические решения, влияющие на политику целого региона — от Каспия до Центральной Азии.

Её сила — в единстве ценностей и ясности приоритетов. Страны-члены не навязывают друг другу идеологию, а объединяются вокруг общих принципов: уважение к суверенитету, безопасность, развитие инфраструктуры, энергетическая устойчивость и сохранение культурной идентичности.

На Габалинском саммите под девизом «Региональный мир и безопасность» лидеры тюркских стран приняли конкретные решения: расширение сотрудничества в сфере обороны, проведение в 2026 году совместных военных учений, реализация стратегии «Тюркское видение–2040» и развитие зелёных энергетических коридоров. Вместо бесконечных резолюций — конкретные шаги, вместо политических противоречий — единое понимание угроз и возможностей.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня Тюркская организация превращается в самостоятельный геополитический центр силы.

Это не амбиция, а отражение реальности: тюркские государства демонстрируют способность говорить единым голосом и вырабатывать коллективную стратегию, опираясь на реальное партнёрство, а не на бюрократические процедуры.

Главное отличие ЕПС и ОТГ — в их философии. Европейское сообщество пытается сохранять статус-кво, балансируя между интересами старых и новых членов, тогда как ОТГ строит новую архитектуру взаимодействия, основанную на горизонтальном партнёрстве, а не на иерархии. Если Европа говорит языком компромиссов, то тюркский мир действует языком консенсуса.

Азербайджан, как принимающая сторона Габалинского саммита, продемонстрировал, что лидерство XXI века — это не стремление доминировать, а умение объединять и вдохновлять. Именно это качество сегодня отличает тюркскую модель интеграции от европейской: здесь сила — в уважении, а развитие — в солидарности.

Опыт ОТГ может стать важным примером для Европы, которая всё чаще сталкивается с кризисом внутренней согласованности. Тюркская организация показала, что эффективное единство возможно только тогда, когда оно опирается на ценности, а не только на процедуры; на доверие, а не на давление; на взаимные интересы, а не на идеологические различия.

В мире, где старые союзы теряют устойчивость, а новые форматы рождаются на глазах, именно ОТГ демонстрирует, что региональная интеграция может быть не только прагматичной, но и глубоко смысловой. Европа же, несмотря на исторический опыт, по-прежнему ищет формулу единства — ту, которую тюркские страны, возможно, уже нашли.

Сегодня два саммита показали две модели будущего. Одна — сложная, перегруженная и часто противоречивая, другая — компактная, согласованная и ценностно цельная. Если Европейское политическое сообщество всё ещё ищет консенсус, то Организация тюркских государств уже действует как союз, способный превращать идеи в решения, а решения — в развитие.

Депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева