Тендеры Материалы 8 октября 2025 10:15 (UTC +04:00)
ANAMA создаст мобильную базу в Гадруте

БАКУ /Trend/ - В поселке Гадрут Ходжавендского района будет создана мобильная база Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Как сообщает Trend, наряду с этим будут проводиться работы по расширению уже существующих баз.

ANAMA на сегодня завершило соответствующие работы в этом направлении.

Согласно заключенному договору на сумму 1,9 миллиона манатов, выполнение указанных работ поручено Открытому акционерному обществу (ОАО) Shamkir Construction-18.

ОАО Shamkir Construction-18 зарегистрировано в 2011 году. Законным представителем компании, уставный капитал которой составляет 64 458 манатов, является Абдуллаев Вагиф Чингиз оглу.

