Усилия Азербайджана направлены на установление мира и стабильности в регионе - Джейхун Байрамов

ГАБАЛА /Trend/ - Всесторонняя политическая координация и солидарность чрезвычайно важны перед лицом существующих глобальных и региональных вызовов безопасности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркоязычных государств (ОТГ) в Габале.

Министр подчеркнул, что сила ОТГ может сыграть более важную роль в качестве символа единства в формирующейся новой архитектуре международной безопасности.

"Последовательные усилия и целенаправленные действия Азербайджана в направлении нормализации отношений с Арменией, с которой страна находилась в состоянии конфликта на протяжении десятилетий, направлены на установление мира и стабильности в нашем регионе", - добавил Дж.Байрамов.