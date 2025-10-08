В Иране разработана программа по сбору попутного газа - министр нефти

БАКУ/Trend/ - В Иране разработаны краткосрочная и долгосрочная программы по сбору попутного газа.

Как передает Trend, министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад сообщил местным СМИ.

По его словам, в краткосрочной части программы частный сектор участвует в проектах по сбору попутного газа и собирает его без первоначального взноса. На следующем этапе, в рамках взаимного соглашения с Национальной иранской нефтяной компанией, этот газ преобразуется в высокоценные продукты.

Министр отметил, что в долгосрочной программе сбор попутного газа будет вестись на базе строительства заводов по переработке сжиженного природного газа. В настоящее время в Иране строится несколько таких заводов для переработки попутного газа. К 2029 году планируется, что большая часть газа, добываемого вместе с нефтью, будет собираться.

Отметим, что Министерство нефти Ирана намерено активизировать работу по сбору попутного газа и в рамках долгосрочного плана увеличить его объем к 2029 году до 16,5 миллиарда кубометров в год, организовав суточный сбор в объеме 45,4 миллиона кубометров. В настоящее время в стране ежедневно собирается около 20 миллионов кубометров попутного газа.