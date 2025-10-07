Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Планируем провести Дни культуры Туркменистана в Азербайджане - Гурбангулы Бердымухамедов

Туркменистан Материалы 7 октября 2025 16:26 (UTC +04:00)
Марьяна Ахмедова
ГАБАЛА /Trend/ - Планируем провести Дни культуры Туркменистана в Азербайджане в рамках укрепления культурных связей между тюркскими государствами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе выступления на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

"Особенно важно продолжать традицию дней культуры, выставок, кинофестивалей и других крупных мероприятий, которые уже были реализованы и продолжают проводиться. Мы убеждены, что накопленный в этой области богатый опыт наших стран необходимо сохранять и развивать", - отметил Г.Бердымухамедов.

Он также подчеркнул, что Туркменистан активно работает над развитием традиций ковроделия, а также искусства коневодства.

Тэги:
