Планируем провести Дни культуры Туркменистана в Азербайджане - Гурбангулы Бердымухамедов

ГАБАЛА /Trend/ - Планируем провести Дни культуры Туркменистана в Азербайджане в рамках укрепления культурных связей между тюркскими государствами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе выступления на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

"Особенно важно продолжать традицию дней культуры, выставок, кинофестивалей и других крупных мероприятий, которые уже были реализованы и продолжают проводиться. Мы убеждены, что накопленный в этой области богатый опыт наших стран необходимо сохранять и развивать", - отметил Г.Бердымухамедов.

Он также подчеркнул, что Туркменистан активно работает над развитием традиций ковроделия, а также искусства коневодства.