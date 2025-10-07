Rhenus Logistics Azerbaijan готова развивать логистику с учётом роста перевозок по Среднему коридору

БАКУ /Trend/ - С учётом роста перевозок по Среднему коридору и растущего спроса на экспорт, импорт и транзит, компания Rhenus Logistics Azerbaijan LLC готова предоставлять полный спектр логистических решений для бизнеса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала управляющий директор Rhenus Logistics Azerbaijan LLC Катерина Зубан на "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

"С точки зрения логистики, сейчас в Азербайджане мы видим изменения в законодательстве, таможенных правилах, цифровизацию процессов и их упрощение. Всё это создаёт возможности для более эффективной работы. В будущем мы ожидаем завершения строительства нового грузового аэропорта в свободной экономической зоне Алят, что обеспечит более плавный транзит как через Каспийское море, так и альтернативными маршрутами, минуя страны с ограничениями на транзит", - сказала она.

К.Зубан добавила, что в Азербайджане можно реализовать практически любые логистические операции: кросс-докинг, перегрузку грузов из аэропорта в грузовики и контейнеры.