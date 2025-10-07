Казахстан предлагает создать Центр цифровых инноваций ОТГ на базе Alem.AI

ГАБАЛА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд инициатив, направленных на развитие цифрового сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает во вторник Trend, об этом он заявил в ходе выступления на 12-м саммите Совета глав государств ОТГ в Габале.

Глава государства сообщил, что в Астане недавно начал работу Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, и предложил на его базе создать Центр цифровых инноваций ОТГ. По его словам, новый центр будет содействовать развитию стартапов, реализации совместных проектов, обмену опытом в сфере искусственного интеллекта и привлечению венчурных инвестиций.

Президент подчеркнул важность рационального использования потенциала цифровизации и ИИ во благо народов тюркских стран, а также необходимости выработки механизмов по предотвращению рисков, связанных с новыми технологиями.

"Предлагаю посвятить неформальный саммит Организации, который пройдет в следующем году в Казахстане, теме “Искусственный интеллект и цифровое развитие”. В преддверии этой встречи мы готовы организовать международную конференцию с участием ведущих экспертов", - заявил Токаев.