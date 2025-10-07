Кыргызстан высоко оценивает вклад Президента Ильхама Алиева в продвижении мирного процесса на Южном Кавказе - Садыр Жапаров

ГАБАЛА /Trend/ - Кыргызстан высоко оценивает вклад Президента Ильхама Алиева в продвижении мирного процесса на Южном Кавказе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ в Габале.

"Кыргызстан приветствует подписание декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне. Этот шаг является проявлением политической воли и важным вкладом в укрепление безопасности в регионе. Отдельно хочу отметить вклад Президента Ильхама Алиева в продвижение мирного процесса", - сказал он.