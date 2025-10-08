Назван объем операций по платежным картам Visa в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным на конец августа текущего года, количество транзакций по платежным картам Visa, выпущенным финансовыми учреждениями-резидентами (а также платежными картами статистической единицы), составило 125 миллиона единиц, а объем операций - 7,2 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций увеличилось на 29,6 миллиона, или на 31%, а объем операций - на 1,3 миллиарда манатов, или на 21,7%.

В то же время количество транзакций по картам Visa, выпущенным нерезидентными финансовыми организациями, составило 1,174 миллиона, а объем – 100,9 миллиона манатов. По сравнению с январем–июнем прошлого года рост составил 311 тысячи транзакций (на 36%) и 18,8 миллиона манатов (на 22,9%) соответственно.