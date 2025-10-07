Братство и доверие укрепляют ОТГ и открывают новые возможности для сотрудничества - Джейхун Байрамов

ГАБАЛА /Trend/ - В рамках нашей организации, основанной на Нахчыванском договоре и опирающейся на общий язык, историю и традиции, развивается политическое, экономическое и культурное сотрудничество более чем в 35 направлениях.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркоязычных государств (ОТГ) в Габале.

Министр отметил, что динамика сотрудничества между странами ОТГ, основанная на братстве и взаимном доверии, в условиях, когда доверие к международным организациям сильно подорвано, является не только поводом для гордости, но и прочной основой для уверенного взгляда в будущее:

"Сегодня мы рассмотрим предложения государств-членов, направленные на дальнейшее укрепление нашей организации. Увеличение количества ежегодных саммитов ОТГ до двух по инициативе Президента Ильхама Алиева создало возможность для гибкого, глубокого и детального обсуждения возможностей нашего сотрудничества".