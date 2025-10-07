Маршрут TRIPP - важный шаг к диверсификации связей в регионе - министр

ГАБАЛА/ Trend/ - Для того, чтобы наше сотрудничество стало более содержательным и устойчивым, необходимо укреплять экономический потенциал стран-участниц Организации тюркоязычных государств (ОТГ) наряду с развитием взаимных инвестиций и торговли.

Как передает Trend, об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел ОТГ в Габале.

Министр подчеркнул, что государства-члены ОТГ с географической точки зрения играют роль моста между Европой и Азией, обеспечивая естественные транспортные, логистические и транзитные линии: "Организация обладает огромными возможностями в этом направлении. Эта линия также является неотъемлемой частью коридора. Объявление на Вашингтонском саммите маршрута TRIPP, который обеспечит беспрепятственное передвижение между западными регионами Азербайджана и Нахчываном через Зангезурский коридор, является важным шагом в диверсификации связей в нашем регионе".