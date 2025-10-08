Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Политика Материалы 8 октября 2025 13:22 (UTC +04:00)
Кабмин Азербайджана утвердил генеральный план города Астара

Гюльнара Керимова
БАКУ/ Trend/ - Утвержден "Генеральный план развития города Астара до 2039 года".

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал в связи с этим постановление.

Документ принят на основе предложения Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана и утвержден в соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности и статьей 119 Конституции Азербайджанской Республики.

Генеральный план направлен на улучшение условий жизни населения, модернизацию инфраструктуры и долгосрочное развитие города Астара.

