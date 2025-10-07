Глава МИД Казахстана призвал ускорить запуск Тюркского инвестиционного фонда

ГАБАЛА /Trend/ - Скорейший запуск Тюркского инвестиционного фонда может стать ключевым элементом экономического сотрудничества в тюркском мире.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев, выступая на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОТГ.

«Сегодня ОТГ является важнейшей площадкой для продвижения общих интересов, совместных инициатив и выработки скоординированных позиций на мировой арене», — сказал он.

В ходе заседания министры обменялись мнениями о дальнейшем развитии сотрудничества в рамках Организации, а также обсудили актуальные международные и региональные вопросы.

Ермек Кошербаев также пригласил братские страны использовать потенциал первого в Центральной Азии суперкомпьютера, базирующегося в Астане, и недавно открытого Международного центра искусственного интеллекта «Alem.AI» как стартовой площадки для новых идей и инноваций.

По итогам мероприятия министры приняли ряд документов, направленных на развитие и расширение деятельности тюркских организаций, а также утвердили проекты итоговых документов 12-го Саммита ОТГ.