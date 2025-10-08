Международный IT-образовательный центр «Peerstack Academy» объявляет набор на 3-й поток

Начавшая свою деятельность в апреле 2025 года, «Peerstack Academy» за короткое время заняла важное место в сфере IT-образования в Азербайджане. Из большого количества поданных заявок были отобраны 80 студентов, которые уже успешно включились в учебный процесс и продолжают интенсивное обучение.

В «Peerstack Academy» обучение проводится круглогодично, непрерывно и в гибком формате. Осенью 2025 года стартует набор на 3-й поток обучения. Peerstack Academy приглашает молодежь присоединиться к динамичной образовательной среде и воспользоваться возможностями, соответствующими международным стандартам.

Академия сотрудничает с ведущей образовательной платформой США «Qwasar Silicon Valley». Учебные программы соответствуют международным стандартам, построены на проектной основе и ориентированы на практику. Занятия по направлениям Full Stack, Front-End и Back-End охватывают такие технологии, как Ruby, JavaScript, React, PostgreSQL, REST API, Node.js, C, SQL, Java, Python, и проводятся в условиях, максимально приближенных к рабочей среде, с использованием методологии «peer-to-peer». Такой подход развивает у студентов не только технические знания, но и навыки сотрудничества, аналитического мышления и решения проблем.

Программа реализуется при содействии NEQSOL Academy и предоставляет поддержку студентам в финансировании обучения до 100%, которая назначается на основе знаний и навыков студентов, а также их результатов в Академии. Это обеспечивает участие большего числа молодых людей в программе и способствует развитию IT-экосистемы Азербайджана.

Студенты, успешно завершившие программу, получают два международных диплома и профессиональное портфолио из реальных проектов. Им оказывается поддержка в трудоустройстве, что значительно расширяет карьерные возможности и способствует подготовке высококвалифицированных IT-специалистов для местного рынка.

Уже во время обучения студенты Peerstack начали получать возможности стажировок и практики в ведущих IT-компаниях Азербайджана, что подтверждает эффективность программы и ее соответствие реальным требованиям рынка труда.

В Академии студенты получают не только технические знания, но и развивают важные мягкие навыки — умение презентовать, работать в команде, принимать решения и мыслить критически.

Кроме того, регулярно организуются семинары, встречи и практические сессии с программистами и профессионалами IT-сектора, что обеспечивает подготовку студентов к реальной рабочей среде.

Несмотря на насыщенную учебную программу, студентов поощряют уделять время и социальным, и развлекательным активностям. В современной инфраструктуре академии проходят киносеансы, интеллектуальные игры и разнообразные мероприятия.

«Peerstack Academy» была создана в партнерстве с NEQSOL Academy входящим в состав NEQSOL Holding, Фондом развития образования и Technology SNI. В настоящее время учебный центр располагается на территории Азербайджанского Технического Университета и оснащён 120 моноблоками и 30 ноутбуками, современным открытым офисом площадью 1,000 м², зонами для командной работы и отдыха.

«Peerstack Academy» предоставляет студентам образование, соответствующее международным стандартам, и широкие возможности для развития. Всех молодых людей, стремящихся построить карьеру в сфере IT, приглашаем присоединиться к 3-му этапу.

Подробная информация и регистрация:



Facebook: facebook.com/peerstack.tech



Instagram: instagram.com/peerstack.tech



LinkedIn: linkedin.com/company/peerstack-academy