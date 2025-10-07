Немецкие компании - важные партнеры Азербайджана в диверсификации экономики - AHK Azerbaijan

БАКУ/Trend/- Немецкие компании рассматриваются как важные и желанные партнеры для Азербайджана, особенно в контексте диверсификации экономики и устойчивого промышленного развития.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала исполнительный директор Германо-Азербайджанской торговой палаты (AHK Azerbaijan) Наргиз Вик на Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025 на тему "Инновации и технологии на стыке финансов".

"Сегодняшняя конференция является важной платформой, где руководители проектов, экспортёры и финансовые учреждения из обеих стран могут наладить прямые контакты. Инвестиционные решения принимаются не только исходя из цены — значение имеет весь комплекс факторов. В этом контексте немецкие компании предлагают инновационные технологии, надёжные инструменты поддержки торговли и проявляют высокую приверженность обучению, сервису и передаче знаний", — сказала она.

По её словам, Германо-Азербайджанская торговая палата активно работает над выявлением проектов, которые могут способствовать укреплению двустороннего сотрудничества.

"Чтобы воспользоваться открывающимися возможностями, немецким компаниям необходимы не только благоприятные инвестиционные условия, но и прозрачная бизнес-среда, эффективные административные процедуры и оперативное принятие решений", — подчеркнула Н.Вик.