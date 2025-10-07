Тюрок не имеет права враждебно относиться к другому тюрку - Президент Казахстана

ГАБАЛА/ Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность единства тюркских народов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом он заявил в ходе выступления на 12-м саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

«Азербайджанский поэт и уроженец этих исторических мест Бахтияр Вагабзаде оставил нам завет: „Тюрк не имеет права враждебно относиться к другому тюрку!“ Мы чтим мудрые слова наших предков и демонстрируем всему миру, что тюрки – это единокровные братья, хранящие верность своему единству», — заявил Президент Казахстана.

Токаев подчеркнул, что сотрудничество и солидарность между тюркскими государствами являются ключевыми факторами стабильности и процветания региона. Он отметил, что культурные и исторические связи народов тюркского мира должны укрепляться, а конфликты и распри - исключаться.