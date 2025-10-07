Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Общность наших исторических и этнических корней, наши языки объединяют нас как одну семью

Политика Материалы 7 октября 2025 13:46 (UTC +04:00)
ГАБАЛА/Trend/ - Общность наших исторических и этнических корней, наши языки объединяют нас как одну семью.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Отметив историческое значение первого Тюркологического съезда, организованного в Баку в 1926 году, глава государства предложил в следующем году в рамках ОТГ торжественно отметить 100-летний юбилей проведения первого съезда.

