Вырос объем грузоперевалки на северных железных дорогах Ирана

БАКУ/ Trend/ - За шестой месяц текущего иранского года (23 августа – 22 сентября 2025 года) объем грузоперевалки на железнодорожных станциях, находящихся в ведении Северной железнодорожной администрации Ирана, увеличился на 67% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (22 августа – 21 сентября 2024 года).

Об этом сообщил генеральный директор департамента северных железных дорог Ирана Рахмат Рахматнежад, передает Trend.

По его словам, объем погрузки за шестой месяц составил 90 тыс. тонн против 54 тыс. тонн годом ранее. Объем выгрузки вырос на 61% и достиг 193 тыс. тонн по сравнению с 120 тыс. тонн за аналогичный месяц прошлого года.

В настоящее время протяженность железнодорожной сети Ирана составляет 14 984 км. На линиях используются 993 локомотива, 29 950 грузовых и 2 178 пассажирских вагонов.