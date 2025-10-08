Габалинский саммит ОТГ: новый этап геополитической стратегии тюркского мира

БАКУ/Trend/ – XII саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), прошедший в одном из древнейших городов Азербайджана — Габале, можно считать началом нового этапа интеграции тюркского мира. Высказанные на саммите идеи и принятые решения свидетельствуют о том, что повестка тюркского мира в сфере политики, экономики и безопасности формируется не только в региональном, но и в глобальном масштабе.

Организация, которая ранее фокусировалась преимущественно на культурном и экономическом сотрудничестве, сегодня выступает в роли единой платформы по вопросам политики и безопасности. Динамика развития ОТГ показывает, что тюркские государства превращаются из регионального блока в самостоятельные центры силы, объединённые общими интересами, стратегией безопасности и энергетического развития. Это, в свою очередь, является частью формирующегося многополярного мирового порядка.

Предложение Президента Ильхама Алиева о проведении совместных военных учений тюркоязычных государств в 2026 году является стратегическим шагом в направлении создания единого механизма безопасности и обороны ОТГ в будущем. Это предложение также является ответом на новые геополитические реалии, складывающиеся в регионе. Растущая нестабильность в глобальном масштабе, региональные конфликты и проблемы энергетической безопасности обуславливают необходимость укрепления механизма самообороны и взаимной безопасности ОТГ.

Акцент, сделанный Президентом Ильхамом Алиевым на достижениях, последовавших после 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических мер 2023 года, несет в себе два важных посыла. Полное восстановление суверенитета Азербайджана является образцовой моделью для тюркоязычного мира, а построение мира на основе справедливости – единственная гарантия стабильности в регионе. Упомянутые вопросы о парафировании мирного соглашения с Арменией и роспуске Минской группы ОБСЕ свидетельствуют о формировании совершенно новой дипломатической обстановки на Южном Кавказе.

Акцент на открытии Зангезурского коридора рассматривается как один из ключевых стратегических итогов Габалинского саммита. Этот коридор станет новой транспортной артерией, соединяющей не только Азербайджан и Турцию, но и всю тюркскую географию с Европой. Таким образом, транспортная стратегия ОТГ – Центральный коридор – Зангезурский коридор – маршрут Север-Юг – в будущем превратят тюркские государства в единое экономическое и логистическое пространство. Формирующийся в настоящее время проект "Зеленый энергетический коридор Центральная Азия – Азербайджан – Турция – Европа" позволит тюркскому миру стать как экспортером энергии, так и центром возобновляемой энергетики.

Строительство школ, мечетей и культурных объектов тюркскими государствами в Карабахе и Восточном Зангезуре стало наглядным проявлением тюркской солидарности. Реализованные в Физули, Агдаме и Джебраиле проекты превратились не только в процесс восстановления, но и в символы идеи единства.

Габалинский саммит ОТГ вновь показал, что организация формируется как центр силы, с которым необходимо считаться в международной политике. На встрече было продемонстрировано единое видение в вопросах безопасности и обороны, определены направления энергетической, транспортной и экономической интеграции, а также выдвинуты новые инициативы по укреплению культурного и духовного единства.

Таким образом, Габалинский саммит вошел в историю не просто как очередное собрание, а как начало геополитической стратегии тюркского мира в XXI веке.