Орбан поблаголарил Президента Ильхама Алиева за возможность участия венгерских компаний в крупнейших нефтегазовых проектах в Азербайджане

ГАБАЛА/Trend/ - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблаголарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за предоставление возможности венгерским компаниям участвовать в крупнейших нефтегазовых проектах в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

Выступая сегодня на 12-м Саммите Совета глав государств Организации Тюркских Государств (ОТГ) в Габале, он подчеркнул, что сегодня в Европе сложилась ситуация, когда источники и маршруты поставок, которые рассматриваются как исключенные по политическим причинам, используются для обеспечения Европы энергией.

"Как следствие, европейская конкурентоспособность находится в упадке, и европейские компании платят за энергию в три-четыре раза больше, чем их китайские или американские конкуренты. Венгрия предпринимает серьезные шаги в направлении диверсификации, и эти наши шаги не могли бы быть успешными, если бы не чрезвычайно ценное сотрудничество с вами. Мы благодарим Президента Ильхама Алиева за то, что он предоставил венгерским энергетическим компаниям возможность участия в крупнейших месторождениях природного газа и нефти в Азербайджане и Европе. Благодаря этому мы, венгры, вышли на новый уровень на мировом энергетическом рынке. Это имеет большое значение для Венгрии. Помимо благодарности, я заверяю Президента Ильхама Алиева и Азербайджан в дружбе Венгрии с вашей страной и в нашей стратегической приверженности", - сказал он.