Тюркский мост: Азербайджан в центре транспортной-энергетической интеграции

БАКУ /Trend/ - 12-й Саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), прошедший в Габале (Азербайджан), вновь подчеркнул растущую значимость Организации на региональной арене и стратегическую роль Азербайджана в реализации потенциала стран-участниц. Одной из центральных тем саммита стало укрепление транспортно-энергетической сферы, где Азербайджан выступает ключевым связующим звеном, превращая инициативы тюркского мира в проекты международного уровня.

Транспорт: Азербайджан как связующее звено между Востоком и Западом

Как сказал, выступая на саммите, Президент Ильхам Алиев, Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

"Наша страна играет роль моста между Турцией и Центральной Азией в географическом, экономическом, транспортном и других аспектах. С 2022 года объем грузоперевозок по Среднему коридору увеличился почти на 90 процентов. Сроки транзита по коридору значительно сократились. Самый большой торговый флот на Каспии, Международный торговый порт Алят, пропускная способность которого в ближайшие годы достигнет 25 млн тонн в год, железная дорога Баку – Тбилиси - Карс, девять международных аэропортов, крупнейшая грузовая авиакомпания региона и другие факторы превратили Азербайджан в один из международных транспортных хабов", - заявил глава государства.

Лидеры других стран ОТГ также подчеркнули важность комплексной интеграции транспортной инфраструктуры. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, в частности, отметил, что объединение Среднего коридора с железной дорогой Китай–Кыргызстан–Узбекистан и перспективным Трансафганским коридором создаст многоотраслевую стратегическую систему магистралей, способствующую развитию бизнеса и сокращению транзитных расходов.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, в свою очередь, отметил, что после ввода в эксплуатацию железнодорожного проекта Китай – Кыргызстан – Узбекистан стратегическое значение Среднего коридора ещё больше возрастёт.

Он также подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора, который является важной частью Среднего коридора, укрепит тюркский мир на геополитическом уровне: "Открытие Зангезурского коридора, наряду с восстановлением Великого Шёлкового пути, создаст новые экономические и транзитные возможности для наших стран".

В нынешних реалиях Средний коридор следует рассматривать не как альтернативу, а как ключевую транспортно-логистическую артерию Евразии. Геополитические сдвиги наглядно продемонстрировали уязвимость мировой торговли перед лицом геополитических кризисов. На этом фоне Средний коридор приобретает особое значение как надежный и безопасный маршрут, соединяющий Восток и Запад через Центральную Азию и Кавказ и обеспечивающий устойчивое сообщение с Европой.

Энергетика: от надежного экспортера к центру возобновляемой энергии

Энергетическая безопасность стала еще одним стратегическим направлением саммита. Как заявил на мероприятии Президент Ильхам Алиев, Азербайджан играет стратегическую роль в соединении Каспийского региона с международными рынками посредством диверсифицированной сети нефте- и газопроводов.

"В настоящее время мы экспортируем природный газ в 14 стран. По географическому охвату Азербайджан занимает первое место среди стран, экспортирующих природный газ по трубопроводам", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан также привлекает значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергия.

"К 2030 году около 40 процентов производимой нами энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников. В настоящее время мы работаем над созданием зеленого энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан - Турция - Европа", - сказал глава государства.

Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции на европейском энергетическом рынке, выступая в качестве надежного, предсказуемого и долгосрочного партнера. В условиях возрастающей глобальной нестабильности и стремления к диверсификации поставок энергии европейские страны все чаще обращаются к Азербайджану как к источнику стабильных, устойчивых и взаимовыгодных поставок.

Страна демонстрирует приверженность принципам энергетической солидарности, расширяя экспортные маршруты, модернизируя инфраструктуру и наращивая объемы поставок. Укрепление энергетического диалога с Европой отражается как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, способствуя созданию архитектуры коллективной энергетической безопасности.

При этом Азербайджан не ограничивается только традиционными источниками энергии. Переход к «зеленой» экономике стал одним из приоритетов национальной стратегии. Активное сотрудничество с международными партнерами в сфере возобновляемых источников энергии, реализация масштабных проектов в области солнечной и ветровой энергетики — всё это подчеркивает стремление Азербайджана к устойчивому развитию и встраиванию в глобальную повестку борьбы с изменением климата.

Активно реализуются масштабные проекты с международными партнерами — такими как Masdar и ACWA Power, а также инфраструктурные инициативы, поддерживаемые международными финансовыми институтами, в том числе по линии АБИИ и АБР. Это подтверждает стратегическую нацеленность Азербайджана на развитие "зеленой" энергетики и интеграцию в устойчивую энергетическую систему региона.

Такой сбалансированный подход — сочетание традиционной энергетики с инвестициями в "зеленую" трансформацию — делает Азербайджан не только значимым игроком на энергетической карте Евразии, но и важным элементом в европейской энергетической системе настоящего и будущего.

На саммите ОТГ лидеры уделили особое внимание также значимости роли Азербайджана в энергобезопасности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил Президента Ильхама Алиева за предоставление венгерским энергетическим компаниям возможности участия в крупнейших месторождениях природного газа и нефти в Азербайджане и Европе.

"Благодаря этому мы, венгры, вышли на новый уровень на мировом энергетическом рынке. Это имеет большое значение для Венгрии", - сказал Орбан.

А в "зеленой" энергетике стоит подчеркнуть инициативы по созданию Совета передового опыта по энергоэффективности в рамках ОТГ, предложенные Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Это демонстрирует стремление тюркских стран совместно развивать инфраструктурные и энергетические проекты, включая «Зеленый энергетический коридор».

Итак, с точки зрения региональной интеграции, Азербайджан превращается в узловую точку транспортных и энергетических потоков тюркского мира. Развитие Среднего коридора и Зангезурского маршрута, диверсификация экспорта нефти и газа, инвестиции в возобновляемую энергетику и формирование "зеленого" коридора создают основу для устойчивого экономического роста, укрепляют позиции Азербайджана как международного партнера и усиливают влияние ОТГ на глобальной арене.

Таким образом, транспортно-энергетическая стратегия страны выходит за рамки национальных интересов, превращая Азербайджан в центральное звено интеграции тюркского мира и стратегический «мост» между Востоком и Западом.