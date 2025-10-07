Президент Казахстана предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГ

ГАБАЛА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания Совета по кибербезопасности в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает во вторник Trend, об этом он заявил в ходе выступления на 12-м саммите Совета глав государств ОТГ в Габале.

Токаев подчеркнул важность укрепления сотрудничества тюркских стран в сфере безопасности, отметив, что современные вызовы требуют системного и коллективного подхода.

"Предлагаю создать в рамках Организации Совет по кибербезопасности", - заявил президент, подчеркнув, что данный шаг позволит повысить устойчивость государств региона к киберугрозам и усилить защиту критически важной инфраструктуры.

Глава государства также высоко оценил вклад Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в укрепление стабильности, безопасности и мира на пространстве тюркских государств.

"Выражаю признательность азербайджанской стороне и всем тюркским странам за поддержку процесса трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. Тюркские государства объединяет общая цель - укрепление безопасности и противодействие терроризму, и в этом направлении мы выстроили эффективное взаимодействие", - отметил Токаев.