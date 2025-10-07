Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Культура Материалы 7 октября 2025 14:26 (UTC +04:00)
Коллектив Детского центра музыки и искусства Sənət стал победителем Dance Fest Dubai (ФОТО)
Фото: Детский центр музыки и искусства Sənət

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Национальная танцевальная группа (руководитель – Гюнай Мурад) Детского центра музыки и искусства Sənət одержала победу на фестивале Dance Fest Dubai в ОАЭ, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Коллектив представил традиционный азербайджанский танец "Qarabağ yallısı".

Отметим, что участие в фестивале состоялось при поддержке также генерального консульства Азербайджана в Дубае, что способствовало обеспечению достойного представительства национального искусства на международной арене.

В соревновании принимали участие представители 10 стран.

